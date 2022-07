CM.com – Castillejo: ‘Volevo venire al Valencia già a gennaio. Obiettivo Europa, Gattuso in panchina è come da giocatore’ | Mercato (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-13 14:41:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di CalcioMercato.com: Dopo la firma con il Valencia fino al 2025, Samu Castillejo ha parlato in conferenza stampa per la presentazione ufficiale: “A qualsiasi calciatore, spagnolo o no, piacerebbe giocare nel Valencia. C’era stato un interesse già a dicembre, ma l’affare non s’è fatto perché mancava l’accordo con il Milan. Il Valencia era la mia prima opzione già allora, proprio come ora”. Gattuso – “Conosco il mister da tre anni, lo avevo al Milan. Nelle prime chiamate mi ha detto che era contento, che il club e la gente che lavora qui lo fa bene, si lavora come in un grande club. Vogliamo portare tutti il ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-13 14:41:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calcio.com: Dopo la firma con ilfino al 2025, Samuha parlato in conferenza stampa per la presentazione ufficiale: “A qualsiasi calciatore, spagnolo o no, piacerebbe giocare nel. C’era stato un interesse già a dicembre, ma l’affare non s’è fatto perché mancava l’accordo con il Milan. Ilera la mia prima opzione già allora, proprioora”.– “Conosco il mister da tre anni, lo avevo al Milan. Nelle prime chiamate mi ha detto che era contento, che il club e la gente che lavora qui lo fa bene, si lavorain un grande club. Vogliamo portare tutti il ...

