Claudia Rivelli, la sorella di Ornella Muti patteggia per traffico di droga (Di mercoledì 13 luglio 2022) Gli inquirenti, quella prima volta, avevano perquisito la sua casa, dopo avere tracciato un pacco sospetto proveniente dall'Olanda e recapitato al suo indirizzo. Al suo interno c'erano due flaconi etichettati come «shampoo» e pronti per essere spediti verso Londra. Ma dello shampoo, ovviamente, nessuna traccia. droga dello stupro nei flaconi dello shampoo I flaconi, invece, erano stracolmi di Gbl, droga dello stupro. In merito a ciò, Claudia Rivelli, 71 anni, ex attrice di fotoromanzi e sorella di Ornella Muti aveva però provato a giustificarsi. Disse che si trattava di un prodotto per la pulizia. Una versione dei fatti alquanto strampalata, che di fatto non l'ha salvata dal banco degli imputati, dove ha chiesto di poter patteggiare una pena di un anno ...

