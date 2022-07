Classica – Vivaldi, venerdì il concerto nella meravigliosa cornice dellaScuola San Giovanni Evangelista di Venezia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Per la prima volta dopo circa tre secoli, verrà eseguita a Venezia in forma da concerto la Serenata RV 687 La Gloria e Imeneo composta da Antonio Vivaldi nel 1725. L’esecuzione, uno degli eventi della seconda edizione del Vivaldi FESTIVAL in corso con grande successo a Venezia fino al 28 Luglio, si svolgerà il prossimo sabato 16 luglio alle ore 20:30 nella monumentale cornice della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, nel cuore della Serenissima. Ad eseguire la Serenata in forma da concerto saranno le voci del contralto Giovanna Dissera Bragadin e del soprano Francesca Scaini accompagnate dall’Orchestra Trigono Armonico diretta da Maurizio Cadossi. La composizione, che fa ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) Per la prima volta dopo circa tre secoli, verrà eseguita ain forma dala Serenata RV 687 La Gloria e Imeneo composta da Antonionel 1725. L’esecuzione, uno degli eventi della seconda edizione delFESTIVAL in corso con grande successo afino al 28 Luglio, si svolgerà il prossimo sabato 16 luglio alle ore 20:30monumentaledella Scuola Grande di San, nel cuore della Serenissima. Ad eseguire la Serenata in forma dasaranno le voci del contralto Giovanna Dissera Bragadin e del soprano Francesca Scaini accompagnate dall’Orchestra Trigono Armonico diretta da Maurizio Cadossi. La composizione, che fa ...

