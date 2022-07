Civitavecchia | stretta sulla movida | minimarket chiusi alle 22 | 30 e “Daspo urbano” operativo

(Di mercoledì 13 luglio 2022)– Gli esercizi commerciali di vendita di bevande alcoliche e supera coliche conosciuti comedovranno chiudereore 22.30 per riaprire non prima delle 5. Questa la decisione presa dal sindaco Ernesto Tedesco, “a motivo delle accertate situazioni di degrado e alterazione del decoro, indebita vendita di bevande alcoliche e superalcoliche a minori, disturbo della quiete pubblica”. L’ordinanza è stata firmata dal primo cittadino die inviata a tutte le forze dell’ordine e autorità di governo del territorio interessate ed entra pertanto immediatamente in vigore. Il provvedimento “deve intendersi efficace dalla data di sua pubblicazione e fino al 31 dicembre 2022, salvo proroghe”. In esso, si fa riferimentosegnalazioni che giungono sia ...

