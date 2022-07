Cittadini ucraini deportati in Russia, Zelensky: “sono oltre due milioni” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Secondo quanto fa sapere il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky il numero dei Cittadini ucraini deportati in Russia aumenta di giorno in giorno. Uomini, donne e soprattutto bambini costretti a spostarsi contro la loro volontà. E a questo drammatico bilancio si aggiunge anche quello delle vittime che non sembra arrestarsi minimamente. Prosegue senza tregua la guerra in Ucraina che, dal 24 febbraio scorso, sta continuando a travolgere vittime innocenti. Ad oggi sembra arrivato a due milioni anche il numero dei Cittadini ucraini portati in Russia contro la loro volontà, intimiditi e privati dei propri documenti. @Credits AnsaQuesto, è quanto ha riportato Unian, dalle dichiarazioni del Presidente ucraino Volodymyr ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 13 luglio 2022) Secondo quanto fa sapere il Presidente ucraino Volodymyril numero deiinaumenta di giorno in giorno. Uomini, donne e soprattutto bambini costretti a spostarsi contro la loro volontà. E a questo drammatico bilancio si aggiunge anche quello delle vittime che non sembra arrestarsi minimamente. Prosegue senza tregua la guerra in Ucraina che, dal 24 febbraio scorso, sta continuando a travolgere vittime innocenti. Ad oggi sembra arrivato a dueanche il numero deiportati incontro la loro volontà, intimiditi e privati dei propri documenti. @Credits AnsaQuesto, è quanto ha riportato Unian, dalle dichiarazioni del Presidente ucraino Volodymyr ...

