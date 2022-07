Cinema – Torna ‘La donna del fiume – Suzhou River’ | di Lou Ye | nella versione restaurata in 4K

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Vincitore del Tiger Award al Rotterdam International Film Festival,del Grand Prix al Tokyo Filmex, del Fipresci Award al Viennalee del Grand Prix e del premio come Miglior Attrice al Paris Film Festival, da domani, giovedì 14 luglio, arriva per la prima volta nelle sale italiane ‘Ladel(titolo originale: “River”), cult movie del 2000 del regista cinese Lou Ye distribuito finalmente in Italia inin 4K da Wanted. Una storia d’amore romantica e tormentata, ambientata a Shanghai, sulle sponde dele divisa i due tempi distinti. Il protagonista è sempre un giovane fattorino-motociclista, Mardar, cheprima parte del film cede ...

L'AFF si svolgerà a Francavilla al Mare dal 22 al 24 luglio 2022 presso l'Auditorium sul mare di Palazzo Sirena.