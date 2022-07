Cinema – ‘La Pantera delle nevi’, di Marie Amiguet e Vincent Munier, arriva nelle sale italiane il 20 ottobre (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo l’anteprima a Cannes, ed il trionfo ai César, ‘La Pantera delle nevi’, di Marie Amiguet e Vincent Munier (con la colonna sonora firmata da Warren Ellis e Nick Cave), arriverà nelle sale italiane il prossimo 20 ottobre, con la voce narrante del Premio Strega Paolo Cognetti. Molto più di un documentario, “La Pantera delle nevi” è un film filosofico, che segue il celebre fotografo naturalista Vincent Munier e il romanziere e avventuriero Sylvain Tesson (pubblicato in Italia da Sellerio Editore) nel cuore degli altopiani tibetani, tra valli inesplorate e impervie, dove vive una fauna rara e nascosta agli occhi dei più. Vanta ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo l’anteprima a Cannes, ed il trionfo ai César, ‘La, di(con la colonna sonora firmata da Warren Ellis e Nick Cave), arriveràil prossimo 20, con la voce narrante del Premio Strega Paolo Cognetti. Molto più di un documentario, “Lanevi” è un film filosofico, che segue il celebre fotografo naturalistae il romanziere e avventuriero Sylvain Tesson (pubblicato in Italia da Sellerio Editore) nel cuore degli altopiani tibetani, tra valli inesplorate e impervie, dove vive una fauna rara e nascosta agli occhi dei più. Vanta ...

