CineLido | al Porto Turistico confiscato di Ostia sbarca il Festival del Cinema Italiano

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ildi Roma, uno dei beni in confisca più grandi d’Europa, torna ad ospitare l’arena all’aperto didel, l’evento dedicato alla promozione e valorizzazione delbreve e dei talenti emergenti italiani. Dopo il successo dello scorso anno, la manifestazione sarà in programma dal 14 al 17 luglio prossimi e offrirà un ricco calendario di incontri e di proiezioni – totalmente gratuito – rivolti al pubblico degli appassionati e degli addetti ai lavori nell’ambito dell’Estate Romana. CHI SIAMOè organizzato da Zen Movie, una delle più importanti realtà europee operanti nel mondo del cortometraggio, e fondato dal regista Premio David di Donatello Giulio Mastromauro, Direttore Artistico del ...

GianniMaritati : “Cinelido”: al Porto Turistico di Roma torna il Festival del Cinema Italiano - AGR_web : 'Cinelido' al porto turistico, il Festival del cinema breve italiano La “magia” ed il fascino del cinema che sul li… - ilfaroonline : “Cinelido”: al Porto Turistico di Roma torna il Festival del Cinema Italiano - FashionluxuryI : RITORNA IL FESTIVAL CINELIDO DAL 14 AL 17 LUGLIO AL PORTO TURISTICO DI ROMA La manifestazione dedicata alla cinemat… - RomeHarbour : Cinelido Festival del Cinema Italiano, torna al Porto Turistico di Roma dal 14 al 17 Luglio ?? Serata speciale dedi… -

IlTuristico di Roma, uno dei beni in confisca più grandi d'Europa, torna ad ospitare l'arena all'aperto di- Festival del Cinema Italiano , l'evento dedicato alla promozione e ...IlTuristico di Roma, uno dei beni in confisca più grandi d'Europa, torna ad ospitare l'arena all'aperto di- Festival del Cinema Italiano , l'evento dedicato alla promozione e ...Il direttore artistico Giulio Mastromauro: 'Abbiamo deciso di andare controcorrente riconfermando la scelta di una programmazione di cinema d’autore e aggiungendo una giornata in più di proiezioni che ...(AGR) La “magia” ed il fascino del cinema che sul litorale ha trovato sempre spunti ed ideali location approda al Porto Turistico di Roma, uno dei beni confiscati più grandi d’Europa, con una manifest ...