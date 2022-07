Cina | bilancia commerciale da record | volano le importazioni dalla Russia +56% Ma aumentano i problemi nel settore bancario

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Laha registrato lo scorso giugno un surplus(differenza tra valore delle esportazioni e delle) prossimo ai 100 miliardi di dollari, il valore più elevato di sempre e superiore di oltre 20 miliardi all’avanzo registrato lo scorso maggio. Il valore dell’export è salito a 331 miliardi, il 17,9% in più di giugno 2021 e in accelerazione rispetto alla crescita dei mesi precedenti. Lesono salite in media di un modesto 1% a 233 miliardi, particolarmente a causa della debolezza delle costruzioni, ma quellesono balzate del 56% raggiungendo i 9,7 miliardi di dollari. Mentre gli Stati Uniti valutano la riduzione di alcune tariffe doganali, le esportazioni cinesi verso gli Usa sono salite del 19.3% a 56 miliardi, l’import si è invece ...

Resi noti in Asia anche i dati sullacommerciale della, relativi al primo semestre dell'anno: dal dato è emerso un aumento delle esportazioni pari a +13,2% su base annua e un rialzo ...Quest'oggi in Agenda: 05:00commerciale giu; 08:00 GB Produzione industriale mag; 08:00 GBcommerciale mag; 08:00 GB PIL mag; 08:00 GER Inflazione finale giu; 08:45 FRA Inflazione finale giu; 09:00 SPA ... Cina, bilancia commerciale denominata in yuan: importazioni +4,8%, esportazioni +13,2% y/y nel I semestre Nel primo semestre dell'anno la bilancia commerciale della Cina è stata caratterizzata da un aumento delle esportazioni pari a +13,2% su base annua e a un ...La giornata macro si apre con la bilancia commerciale della Cina e i dati Uk su Pil, produzione industriale e bilancia commerciale. A seguire, l'inflazione in Germania, Francia e Spagna, la produzione ...