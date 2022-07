Ci sono 31 videogiochi gratis che puoi scaricare prima che finisca il Prime Day 2022 (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’Amazon Prime Day 2022 sta per finire ma ci sono ancora sconti su tantissimi prodotti. Soprattutto tech, e dunque anche videogiochi. Addirittura puoi avere dei videogiochi gratis! Perché quest'anno Amazon, per il Prime Day del 12 e 13 luglio, ha voluto aggiungere qualcosa in più regalando agli abbonati più di 30 giochi scaricabili su PC gratuitamente. Come scaricare i videogiochi gratis sul tuo PC Per accedere ai giochi gratis non devi far altro che abbonarti al servizio Prime – o provarlo gratuitamente per 30 giorni – entrare su Prime Gaming con le credenziali Amazon e riscattare i titoli che saranno giocabili su PC all'interno dell'app Amazon Games ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’AmazonDaysta per finire ma ciancora sconti su tantissimi prodotti. Soprattutto tech, e dunque anche. Addiritturaavere dei! Perché quest'anno Amazon, per ilDay del 12 e 13 luglio, ha voluto aggiungere qualcosa in più regalando agli abbonati più di 30 giochi scaricabili su PC gratuitamente. Comesul tuo PC Per accedere ai giochinon devi far altro che abbonarti al servizio– o provarlo gratuitamente per 30 giorni – entrare suGaming con le credenziali Amazon e riscattare i titoli che saranno giocabili su PC all'interno dell'app Amazon Games ...

Pubblicità

lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Samsung Gaming Hub: come si comporta il cloud gaming senza console su tv? Il nostro provato: Vari servizi di cloud gaming… - MrGadgetTech : Samsung Gaming Hub: come si comporta il cloud gaming senza console su tv? Il nostro provato: Vari servizi di cloud… - moonaddictedx : Sta mattina mi sono ritrovata a consigliare serie ad un amico. E nulla, ho avuto una nostalgia incredibile dei miei… - RobertoRob_63 : @Peach_Proff Che profonda tristezza. Ma siamo sicuri che nel 2022 siano ancora le 'famiglie' ad insegnare ai propri… - paradisoa1 : @nefelef Non sono filmati. Sono videogiochi. Ci lavorano in dieci. Ognuno cura un settore e hanno sfondato. Per me,bravi. -