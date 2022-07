Chi l’ha visto? Anticipazioni, il caso di Federico Caffé: chi era il celebre economista e professore di Mario Draghi scomparso (Di mercoledì 13 luglio 2022) Questa sera Federica Sciarelli, a Chi l’ha visto?, si occuperà di un caso del passato che molto difficilmente potrà oggi essere risolto e per il quale esistono tuttora ben pochi testimoni. Si tratta della scomparsa di Federico Caffé, celebre economista ed accademico che fu anche professore di Mario Draghi, attuale Presidente del Consiglio. Federico Caffé, chi era il celebre economista e professore di Mario Draghi La vita di Federico Caffé è stata ricca di grandi soddisfazioni e successi. È stato un grandissimo accademico e, come economista, è ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 13 luglio 2022) Questa sera Federica Sciarelli, a Chi?, si occuperà di undel passato che molto difficilmente potrà oggi essere risolto e per il quale esistono tuttora ben pochi testimoni. Si tratta della scomparsa died accademico che fu anchedi, attuale Presidente del Consiglio., chi era ildiLa vita diè stata ricca di grandi soddisfazioni e successi. È stato un grandissimo accademico e, come, è ...

Pubblicità

rulajebreal : Per anni la Russia ha bombardato la Siria. Poi Putin ha messo il veto all'ONU per impedire che l’aiuto umanitario r… - borghi_claudio : Sono troppo felice. Affondare il green pass in casa di chi l'ha inventato è un colpo mortale per il futuro dello st… - matteosalvinimi : Clandestini esultanti alla notizia che sbarcheranno tutti e 314… A Malta? In Grecia? In Francia? In Spagna? In Tuni… - tiziana_grasso : RT @Io_e_basta__: Ma quelli che scrivono 'ho prenotato la quarta dose questa è la mia scelta',fanno un testamento virtuale? Esattamente a c… - AlBosaz : @DiegoFusaro Chi sta facendo la guerra è Putin, poi se vogliamo dire che costui ha la coda di paglia ok! La nato no… -