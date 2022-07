Chi è Jonas Vingegaard? L’uomo che ha detronizzato Pogacar e comanda il Tour de France | scossone nel ciclismo

(Di mercoledì 13 luglio 2022)che ha dato unototale alcontemporaneo. Il danese ha messo alle corde il padrone indiscusso, la stella illuminante, il più forte in circolazione, il dominatore incontrastato. Il 25enne ha letteralmente ribaltato Tadejin una sconvolgente, emozionante e leggendaria undicesima tappa delde2022. Il nordico ha attaccato a ripetizione insieme ai suoi compagni di squadra (Primoz Roglic stellare) sul Galibier e poi, quando mancavano cinque chilometri alla vetta del durissimo Col du Granon, ha piazzato una micidiale rasoiata.non è riuscito a reagire in maniera repentina e gli si è spenta la luce nel giro di pochi secondi: un black-out totale, una crisi nera, una cotta ...

... non risponde all'istante, come sua abitudine, a un attacco del danese Vingegaard, il suo più ... APPROFONDIMENTI Pogacar, il Tour, la fidanzata ciclista, i panini, i 6 milioni l'anno: ecco è ... ... prosegue sul Galibier e si compie sul Col du Granon Serre Chevalier , quando Vingegaard ... che forse ha sprecato troppo nelle prime frazioni per replicare a ogni attacco e un'altra a ancora ... La copertina di quest'oggi al Tour de France è per il marziano Tadej Pogacar. Un'altra impresa da fenomeno coronata con un gran successo, arrivando a braccia alzate alla Super Planche des Belles Fille ...