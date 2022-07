Chelsea, non solo Koulibaly: i Blues ci provano per Leao (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Chelsea vuole fare spesa in Italia e dopo aver quasi chiuso per Koulibaly starebbe pensando a Leao del Milan Il Chelsea è scatenato in questi giorni. Nella giornata di ieri ha chiuso per Koulibaly dal Napoli per una cifra intorno ai 40 milioni e 10 d’ingaggio al centrale. Non solo in difesa, la squadra di Tuchel vuole fare una spesa grossa anche in attacco e starebbe pensando a Leao del Milan. Il portoghese ancora non ha rinnovato con i rossoneri, ma ha una clausola da 150 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilvuole fare spesa in Italia e dopo aver quasi chiuso perstarebbe pensando adel Milan Ilè scatenato in questi giorni. Nella giornata di ieri ha chiuso perdal Napoli per una cifra intorno ai 40 milioni e 10 d’ingaggio al centrale. Nonin difesa, la squadra di Tuchel vuole fare una spesa grossa anche in attacco e starebbe pensando adel Milan. Il portoghese ancora non ha rinnovato con i rossoneri, ma ha una clausola da 150 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

