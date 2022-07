Chelsea, fatta per Koulibaly: stasera il difensore sbarca a Londra (Di mercoledì 13 luglio 2022) Adesso manca soltanto l’ufficialità, che dovrebbe arrivare a breve. Kalidou Koulibaly sta per diventare un nuovo giocatore del Chelsea: l’accordo tra i Blues e il Napoli è totale, così come quello con il difensore. I due club hanno già scambiato i documenti e firmato i contratti mentre il giocatore volerà in serata a Londra per iniziare la sua nuova avventura in Premier League. In questo momento Koulibaly e il suo entourage sono in attesa dell’arrivo del jet privato che dall’Italia li porterà in Inghilterra. Con il Chelsea il giocatore firmerà un quinquennale da 10 milioni a stagione, mentre il Napoli incasserà circa 40 milioni di euro. Alternative ANSA Il difensore della Lazio Francesco Acerbi durante Spezia-Lazio, 30 aprile 2022 Il direttore sportivo del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 luglio 2022) Adesso manca soltanto l’ufficialità, che dovrebbe arrivare a breve. Kalidousta per diventare un nuovo giocatore del: l’accordo tra i Blues e il Napoli è totale, così come quello con il. I due club hanno già scambiato i documenti e firmato i contratti mentre il giocatore volerà in serata aper iniziare la sua nuova avventura in Premier League. In questo momentoe il suo entourage sono in attesa dell’arrivo del jet privato che dall’Italia li porterà in Inghilterra. Con ilil giocatore firmerà un quinquennale da 10 milioni a stagione, mentre il Napoli incasserà circa 40 milioni di euro. Alternative ANSA Ildella Lazio Francesco Acerbi durante Spezia-Lazio, 30 aprile 2022 Il direttore sportivo del ...

Pubblicità

RafAuriemma : +++ ULTIMORA +++ KOULIBALY-CHELSEA: E’ FATTA! Il K2 non raggiungerà il #Napoli a Dimaro, perché stasera in un risto… - RaffoSarnataro : @MarcoGiordano6 @calciomercatoit L'avesse fatta un mese fa, Koulibaly sarebbe passato da un trasferimento al Chelse… - ZonaBianconeri : RT @InsiderJuventi1: ??#Koulibaly era quasi fatta ma si è inserito il #Chelsea e l’ha convinto con…10 milioni di motivi. Scelta prettamente… - EditorialistaGB : ultime news,coulibaly chelsea quasi fatta!!,de ligt 90 mil.nn bastano,monza anche villar,napoli ostigard fatta,camb… - GaeBrancaccio : Continuo a leggere'l offerta è stata fatta quando già c'era il Chelsea' Ancora peggio per i detrattori. Perché… -