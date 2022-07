(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilfa la spesa in Italia: accordo totale con il Napoli per Kalidou Koulibaly. Ma i Blues non hanno intenzione di fermarsi al forte difensore...

Pubblicità

icrossonero : Questione Leao: Mendes vuole massimizzare i guadagni anche su Rafa, la trattativa avrà uno sviluppo più lungo perch… - ste_ilconte : @Boboj29 Vorranno tirare su un’asta sperando di prendere più soldi possibili (Manchester city? Chelsea?) - AssistByLeao : RT @86_longo: Questione Leao: Mendes vuole massimizzare i guadagni anche su Rafa, la trattativa avrà uno sviluppo più lungo perché ora la p… - Rossonero__1899 : RT @86_longo: Questione Leao: Mendes vuole massimizzare i guadagni anche su Rafa, la trattativa avrà uno sviluppo più lungo perché ora la p… - Den96109848 : RT @86_longo: Questione Leao: Mendes vuole massimizzare i guadagni anche su Rafa, la trattativa avrà uno sviluppo più lungo perché ora la p… -

Calciomercato.com

...qualche cambio di casacca eccellente tra i centravanti c'è stato eccome (Haaland alCity ... Come raccontato da Calciomercato.it, è questione di ore per il passaggio del senegalese al, ...... arrivano le sirene del mercato, nell'estate del 2018 ilUnited offre 104 milioni di ... con lo scenario di un futuro da dirigente prima che ilcompiesse l'assalto decisivo . I duelli ... Chelsea e Manchester City su Leao: tra clausola e rinnovo, ecco cosa sta succedendo Iscrizione avvenuta con successo. non ha chiesto di andare via. Un fattore che sommato alla clausola da 150 milioni fa stare tranquillo il club campione d’Italia. Almeno per questa estate perché poi i ...L'Inter di Inzaghi potrebbe rinunciare alle giocate di Hakan Calhanoglu, centrocampista ex Milan finito nel mirino del Manchester United ...