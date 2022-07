Chelsea | dopo Koulibaly si cerca un altro difensore | è sfida alla Juventus!

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono ore caldissime per quanto riguarda il mercato del. Come ben sappiamo, ormai, i blues sono pronti ad accogliere Kalidou: il centrale difensivo arriverà dal Napoli per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, domani inoltre ci saranno le visite mediche. Ma non è finita qui., il club londinese vuole regalare uncentrale difensivo a Thomas Tuchel e stando alle ultime della Bild il nuovo obiettivo sarebbe Presnel Kimpembe. KimpembeCalciomercato L’eventuale trattativa, però, dipenderà molto da cosa farà il Psg: i parigini, infatti, sono sulle tracce di Milan Skriniar e soltanto nel caso dovesse arrivare lo slovacco allora Kimpembe potrebbe dirigersi verso Londra. Occhio, però, perché sulfrancese c’è ...

... Kalidou Koulibaly sta per diventare a tutti gli effetti un calciatore del. Il difensore è ... che si è conclusal'incontro tra il presidente De Laurentiis e Fali Ramadani , nella doppia ...LONDRA (Inghilterra) - Si è letteralmente infiammato il mercato estivo in tutta Europa e a fare la voce grossa c'è il nuovodi Todd Boehly cheaver ufficializzato si è gettato alla ricerca dei rinforzi in difesa. Dal Napoli è dunque in arrivo , il centrale senegalese corteggiato anche dalla Juve ha deciso che ...Contestazione a Dimaro, sede del ritiro del Napoli, per l'imminente partenza di Kalidou Koulibaly, che dopo essere stato accostato alla Juve è ormai ...Secondo il media britannico i Blues sarebbero pronti a trattare il difensore del Psg, obiettivo anche della Juve, dopo essersi assicurati le prestazioni del centrale del Napoli ...