Che Zaniolo in amichevole! Il dettaglio però non è sfuggito a nessuno! VIDEO

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Amichevole contro il Sunderland vinta per 2-0 dalla Roma, uno straripante Nicolòha cambiato la partita, occhioall’esultanza PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La seconda amichevole estiva contro il Sunderland alza leggermente l’asticella, nella caldissima cornice del Portogallo in cui la Roma sta svolgendo il ritiro sono stati tantissimi i test Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

OptaPaolo : 70 - Nicolò #Zaniolo è il giocatore della Roma che ha completato piú dribbling (70) e quello che ha subito piú fall… - Gazzetta_it : Oggi in #primapagina i ragazzi d'oro che possono cambiare gli equilibri del campionato: #DeKetelaere e #Zaniolo - MRoscioni : Domani titolo regalato: 'Allegri, guarda che #Zaniolo' - pibedelapension : @diannasnj credimi ho visto zaniolo dal vivo in Napoli-Roma ed è stato l'unico giocatore della partita che mi ha im… - Giugia89 : RT @AoCheCotta98: Che poi quelli un po' più grandicelli hanno superato questo tradimento... Zaniolo è poca, pochissima roba -

Palo e gol:grande protagonista Cinque volti nuovi nella ripresa in casa Roma, con Mourinhomanda in campo Felix, Bove, Volpato, Tripi e Nicolò(al posto di El Shaarawy, Matic, ...Il migliore, tra i due tempi,a parte, è Zalewski: si vedeè cresciuto, anche come personalità, e Mou gli regala la fascia al braccio quando esce Smalling. E si vedeha voglia di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(ANSA) - ROMA, 13 LUG - La Roma vince 2-0 contro il Sunderland nella prima delle quattro amichevoli che giocherà in Portogallo e ritrova in ...