Charlene di Monaco raggiante, lascia senza fiato: terzo bebè in vista (Di mercoledì 13 luglio 2022) Charlene di Monaco è tornata in pubblico per rivelare Les Grands Appartements del Palazzo recentemente ristrutturati. La Principessa è apparsa magnifica col suo look firmato Louis Vuitton e letteralmente raggiante, non ha smesso un attimo di sorridere. Merito di tanta gioia? A Montecarlo e dintorni si vocifera che lei e Alberto abbiano in vista un terzo figlio. Ma procediamo con ordine. Charlene di Monaco, perché non si presentata al Ballo della Rosa Il forfait di Charlene di Monaco al Ballo della Rosa, dove hanno brillato Charlotte Casiraghi e Alessandra di Hannover, è stato interpretato come un segno negativo, indice del fatto che le cose tra lei e la Famiglia Grimaldi non vanno come dovrebbero. Di tensioni alla Rocca se ne parla da ... Leggi su dilei (Di mercoledì 13 luglio 2022)diè tornata in pubblico per rivelare Les Grands Appartements del Palazzo recentemente ristrutturati. La Principessa è apparsa magnifica col suo look firmato Louis Vuitton e letteralmente, non ha smesso un attimo di sorridere. Merito di tanta gioia? A Montecarlo e dintorni si vocifera che lei e Alberto abbiano inunfiglio. Ma procediamo con ordine.di, perché non si presentata al Ballo della Rosa Il forfait didial Ballo della Rosa, dove hanno brillato Charlotte Casiraghi e Alessandra di Hannover, è stato interpretato come un segno negativo, indice del fatto che le cose tra lei e la Famiglia Grimaldi non vanno come dovrebbero. Di tensioni alla Rocca se ne parla da ...

