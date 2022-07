"Cessate il fuoco", clamorosa svolta nel silenzio? Dove si trovano Putin e Biden (Di mercoledì 13 luglio 2022) In un sostanziale silenzio, il "Cessate il fuoco" in Ucraina ora sarebbe possibile. Una clamorosa svolta a 4 mesi e mezzo dall'inizio del conflitto. Una svolta che, secondo Dagospia, sarebbe possibile. Già, il conflitto sta avendo conseguenze disastrose. Per tutti. Anche per la Cina, che sembra muovere qualche timido passo per stemperare la tensione. Hanno sbagliato tutti. In primis i servizi segreti: quelli americani, convinti che le sanzioni avrebbero costretto Vladimir Putin a dimettersi, o magari a soccombere per un golpe, di cui si è parlato invano per mesi. Ma anche quelli Russi, convinti di risolvere la pratica-Ucraina in pochi giorni. E oggi, nonostante le armi fornite dagli Usa e i lanciarazzi Himars, che hanno riequilibrato in parte i rapporti di forza, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) In un sostanziale, il "il" in Ucraina ora sarebbe possibile. Unaa 4 mesi e mezzo dall'inizio del conflitto. Unache, secondo Dagospia, sarebbe possibile. Già, il conflitto sta avendo conseguenze disastrose. Per tutti. Anche per la Cina, che sembra muovere qualche timido passo per stemperare la tensione. Hanno sbagliato tutti. In primis i servizi segreti: quelli americani, convinti che le sanzioni avrebbero costretto Vladimira dimettersi, o magari a soccombere per un golpe, di cui si è parlato invano per mesi. Ma anche quelli Russi, convinti di risolvere la pratica-Ucraina in pochi giorni. E oggi, nonostante le armi fornite dagli Usa e i lanciarazzi Himars, che hanno riequilibrato in parte i rapporti di forza, ...

