Cercava la verità | non avrà giustizia | l’omicidio della giornalista Shireen Abu Akleh resterà impunito

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Non volercene Shireen, le cose spesso finiscono così. Le cose spesso, poi, finiscono così. In un nulla di fatto. Dunque non ci sarà un colpevole per la morte della giornalista palestinese di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, raggiunta da un colpo di arma da fuoco l'11 maggio scorso mentre seguiva un'operazione dell'esercito israeliano nel campo di Jenin, nel nord della Cisgiordania. Il responsabile non sarà assicurato alla giustizia perché l'esame sul proiettile – effettuato dal Dipartimento di Stato americano – non ha avuto un esito certo.

