Ceppaloni | Accrocca ha celebrato i 25 anni di sacerdozio di Padre Robert

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Nella serata di Martedì 12 Luglio presso la Parrocchia San GiovBattista in San Giovdi(Bn), l’Arcivescovo Metropolita di Benevento Mons. Felice, ha officiato la Santa Messa del 25esimoversario didiJean MarieEsposito Mpazayino, parroco della locale comunità, concelebrata da Mons. Vincenzo Capozzi Vicario Foraneo della Zona Pastorale Sabatina e parroco di Apollosa, Don Costantino, Don Joseph, Don Albert Mwise Parroco di Arpaise e Tufara Valle, Don GiovPanichella Parroco di Pietrastornina, Don Michele Villani Parroco di San Leucio del So, Don Michele Sbordone Parroco di Pannarano e da Don ...

