CdS – "Psg, per Sanches si muove Al-Khelaifi: nuova offerta al Lille"

Arrivano conferme dal Corriere: Più che una trattativa di mercato, un vero e proprio intrigo internazionale. Il futuro di Renato Sanches è ancora avvolto nel giallo e in casa Milan si oscilla tra fiducia e pessimismo.

Milan, l'affare Sanches non si sblocca

Nei giorni dell'attesa dei rinnovi contrattuali di Paolo Maldini e Ricky Massara il centrocampista portoghese sembrava destinato a seguire le orme di Sven Botman, che dopo aver atteso a lungo segnali dal Milan aveva finito per cedere alla corte del Newcastle. Per Sanches l'interlocutore alternativo è nientemeno che il Psg, ma il matrimonio tra il centrocampista del Lille e i campioni di Francia non si è ancora consumato.

