Caterina Balivo: la voce che fa ben sperare (Di mercoledì 13 luglio 2022) La conduttrice televisiva approda su La 7 a partire dal prossimo settembre: scopriamo insieme tutte le novità a questo proposito. Sono in arrivo grandi novità per Caterina Balivo. La conduttrice televisiva, infatti, al momento impegnata con Chi vuole sposare mia mamma? da settembre tornerà con un nuovissimo programma. (web)Ad annunciare la notizia Davide Maggio, dopo aver letto i nuovi palinsesti. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Novità in arrivo per Caterina Balivo Attualmente Caterina Balivo è in onda con Chi vuole sposare mia mamma?, ogni mercoledì sera. Da settembre per lei però ci sono grandi novità in arrivo. Sicuramente la notizia avrà fatto piacere sia a lei che a tutti i suoi fans. Bella, semplice e soprattutto di grande carisma, la conduttrice di ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 13 luglio 2022) La conduttrice televisiva approda su La 7 a partire dal prossimo settembre: scopriamo insieme tutte le novità a questo proposito. Sono in arrivo grandi novità per. La conduttrice televisiva, infatti, al momento impegnata con Chi vuole sposare mia mamma? da settembre tornerà con un nuovissimo programma. (web)Ad annunciare la notizia Davide Maggio, dopo aver letto i nuovi palinsesti. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Novità in arrivo perAttualmenteè in onda con Chi vuole sposare mia mamma?, ogni mercoledì sera. Da settembre per lei però ci sono grandi novità in arrivo. Sicuramente la notizia avrà fatto piacere sia a lei che a tutti i suoi fans. Bella, semplice e soprattutto di grande carisma, la conduttrice di ...

Pubblicità

Luca_zone : RT @Mattiabuonocore: Non sappiamo se Alma Tv faccia la presentazione dei palinsesti, nel caso saremmo curiosi di partecipare: vuoi mai che… - Mattiabuonocore : Non sappiamo se Alma Tv faccia la presentazione dei palinsesti, nel caso saremmo curiosi di partecipare: vuoi mai c… - Giornaleditalia : LA7, Balivo: 'Stiamo lavorando ad un gioco che possa divertire, giocando sulle parole' - disinformate_it : RT @Corriere: Confermati tutti i big della rete, arrivano Aldo Cazzullo e Caterina Balivo - infoitcultura : Nuova avventura per Caterina Balivo a La7 -