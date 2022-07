Castrazione chimica agli strupratori per uscire di prigione: la proposta di legge fa discutere (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Castrazione chimica per liberare le carceri . È questa la soluzione che la Thailandia sta prendendo in considerazione nei confronti di chi si è reso protagonista di abusi sessuali . Il Paese ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Laper liberare le carceri . È questa la soluzione che la Thailandia sta prendendo in considerazione nei confronti di chi si è reso protagonista di abusi sessuali . Il Paese ...

FonteUfficiale : COME FUNZIONA La castrazione chimica è nota perché viene impiegata come forma di pena per i reati a sfondo sessuale - Frankf1842 : RT @fanpage: Il disegno di legge, approvato lo scorso marzo dalla Camera, lunedì scorso ha ricevuto l'okay dei senatori, con 145 voti favor… - fanpage : Il disegno di legge, approvato lo scorso marzo dalla Camera, lunedì scorso ha ricevuto l'okay dei senatori, con 145… - telodogratis : La castrazione chimica per uscire prima di prigione: la legge che fa discutere - zazoomblog : La castrazione chimica per uscire prima di prigione: la legge che fa discutere - #castrazione #chimica #uscire… -