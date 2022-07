Cast e personaggi de La Strada del Silenzio al via su Canale5 oggi: la trama della serie (Di mercoledì 13 luglio 2022) Cast e personaggi de La Strada del Silenzio sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Canale5 portando sullo schermo le tinte thriller spesso promosse dagli ascolti nel prime time, ma di cosa si tratta e qual è la storia al centro della nuova serie? Al centro di tutto c’è la sparizione di uno scuolabus con a bordo nove bambini. La produzione greca (Filmiki Etairia), distribuita da Beta Film, è stata un successo in Patria e adesso Mediaset si aspetta lo stesso riscontro anche in Italia, basterà mettere al centro dei bambini, una serie di bugie e intrighi per conquistare il pubblico? La critica in Patria ha definito la serie una delle migliori degli ultimi tempi e da oggi, 13 luglio, i suoi tredici episodi avranno ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022)de Ladelsono pronti a tenere compagnia al pubblico diportando sullo schermo le tinte thriller spesso promosse dagli ascolti nel prime time, ma di cosa si tratta e qual è la storia al centronuova? Al centro di tutto c’è la sparizione di uno scuolabus con a bordo nove bambini. La produzione greca (Filmiki Etairia), distribuita da Beta Film, è stata un successo in Patria e adesso Mediaset si aspetta lo stesso riscontro anche in Italia, basterà mettere al centro dei bambini, unadi bugie e intrighi per conquistare il pubblico? La critica in Patria ha definito launa delle migliori degli ultimi tempi e da, 13 luglio, i suoi tredici episodi avranno ...

BeaLuengoItalia : RT @IsaeChia: Paso Adelante, in arrivo il reboot: nel cast tre personaggi iconici della serie originale, ecco quali Si chiamerà UPA Next e… - IsaeChia : Paso Adelante, in arrivo il reboot: nel cast tre personaggi iconici della serie originale, ecco quali Si chiamerà… - whjteknight : stavo riflettendo con una mia conoscente sul cast dell'accademia del bene e del male e... posso esprimermi contrari… - lyinglullaby : @Shining__Star9 L’amore per quel cast e i loro personaggi superava tutti i difetti, e la produzione ne è sempre sta… - _Harriet94_ : RT @invoItino: il cast di st che inizia a scrivere lo script dei propri personaggi per non permettere ai duffer brothers di rovinarli https… -