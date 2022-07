Caso Niccolò Ciatti, omicida non si presenta a udienza carcerazione in Spagna - Il legale della famiglia: "E' fuggito" (Di mercoledì 13 luglio 2022) commenta Rassoul Bissoultanov , il ceceno condannato a 15 anni per l'omicidio di Niccolò Ciatti, non si è presentato al tribunale di Girona, in Spagna, dov'era fissata l'udienza di carcerazione. A ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 luglio 2022) commenta Rassoul Bissoultanov , il ceceno condannato a 15 anni per l'omicidio di, non si èto al tribunale di Girona, in, dov'era fissata l'di. A ...

