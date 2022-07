Caso Conte alla Festa dell’Unità. Adesso il Pd si chiede: “Lo invitiamo?” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Da “punto di riferimento fortissimo di tutte le forze progressiste” a scomodo invitato. E’ il destino di Giuseppe Conte, il leader del M5s. Oggi il Pd di Roma presenta la Festa dell’Unità: diciassette giorni di dibattiti, musica, salamelle e biliardino alle Terme di Caracalla. Un ritorno in un luogo caro, dieci anni dopo, che coincide con la presa del Campidoglio da parte del dem Roberto Gualtieri. Bene, il programma è ormai chiuso: saliranno sul palco il primo cittadino, il segretario Enrico Letta, il governatore Nicola Zingaretti, per Italia viva sarà presente Luciano Nobili e per Azione, salvo sorprese, Carlo Calenda. E Conte? Al momento non è stato invitato. Sulla presenza dell’ex premier il segretario cittadino Andrea Casu ha scritto un grande punto interrogativo in agenda. ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Da “punto di riferimento fortissimo di tutte le forze progressiste” a scomodo invitato. E’ il destino di Giuseppe, il leader del M5s. Oggi il Pd di Roma presenta la: diciassette giorni di dibattiti, musica, salamelle e biliardino alle Terme di Carac. Un ritorno in un luogo caro, dieci anni dopo, che coincide con la presa del Campidoglio da parte del dem Roberto Gualtieri. Bene, il programma è ormai chiuso: saliranno sul palco il primo cittadino, il segretario Enrico Letta, il governatore Nicola Zingaretti, per Italia viva sarà presente Luciano Nobili e per Azione, salvo sorprese, Carlo Calenda. E? Al momento non è stato invitato. Sulla presenza dell’ex premier il segretario cittadino Andrea Casu ha scritto un grande punto interrogativo in agenda. ...

