Caro bollette, Gomez a La7: “Eni fa 50 miliardi di profitti. Perché una parte di quegli utili non viene usata per tenere basso il prezzo del gas?” (Di mercoledì 13 luglio 2022) “In Spagna oggi sono intervenuti sui profitti delle banche. E allora mi chiedo: di fronte all’Eni, che fa 50 miliardi di profitti, siamo sicuri così che nel prossimo anno e mezzo così tanti utili debbano essere distribuiti agli azionisti di Eni anziché utilizzare una parte importante di quel profitto per tenere basso il prezzo del gas? Siamo in un momento straordinario”. Sono le parole del direttore de ilfattoquotidiano.it e di Fq Millennium, Peter Gomez, che, intervenendo a “In Onda” (La7), cita la nuova misura varata in Spagna: tassazione degli extra-profitti di banche e utilities per far fronte al Caro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) “In Spagna oggi sono intervenuti suidelle banche. E allora mi chiedo: di fronte all’Eni, che fa 50di, siamo sicuri così che nel prossimo anno e mezzo così tantidebbano essere distribuiti agli azionisti di Eni anzichézzare unaimportante di quel profitto perildel? Siamo in un momento straordinario”. Sono le parole del direttore de ilfattoquotidiano.it e di Fq Millennium, Peter, che, intervenendo a “In Onda” (La7), cita la nuova misura varata in Spagna: tassazione degli extra-di banche eties per far fronte al...

