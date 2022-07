Carmen Di Pietro, siparietto hot con Marialaura De Vitis: cosa ha inquadrato l’ex naufraga mentre provavano dei vestiti (Di mercoledì 13 luglio 2022) Carmen Di Pietro e Marialaura De Vitis, dopo l’esperienza condivisa all’Isola dei famosi, hanno cominciato a frequentarsi anche lontano dalle telecamere. Tra le due sembra essere nata una bella amicizia. LEGGI ANCHE : — Il figlio di Carmen Di Pietro vola da Nicolas Vaporidis ma lui non si fa trovare? Le divertenti stories Le due si frequentano e si sono incontrate in città, come documentato su Instagram: hanno mangiato un gelato insieme, tra risate e scherzi, per poi continuare con un po’ di shopping per negozi. Carmen e Marialaura, l’amicizia dopo l’Isola Proprio all’interno di un negozio, Marialaura ha inquadrato Carmen Di Pietro alle prese con una prova d’abito. ... Leggi su funweek (Di mercoledì 13 luglio 2022)DiDe, dopo l’esperienza condivisa all’Isola dei famosi, hanno cominciato a frequentarsi anche lontano dalle telecamere. Tra le due sembra essere nata una bella amicizia. LEGGI ANCHE : — Il figlio diDivola da Nicolas Vaporidis ma lui non si fa trovare? Le divertenti stories Le due si frequentano e si sono incontrate in città, come documentato su Instagram: hanno mangiato un gelato insieme, tra risate e scherzi, per poi continuare con un po’ di shopping per negozi., l’amicizia dopo l’Isola Proprio all’interno di un negozio,haDialle prese con una prova d’abito. ...

Pubblicità

pinktopa : Stefania orlando X Carmen Di Pietro opinioniste - N3ssuno76 : @Anna60428530 è stata la prima cosa che mi ha detto....cito testualmente: 'non immaginarmi come Carmen di Pietro perchè so piatta forte' - pasquale_marro : #CarmenDiPietro a Guendalina Tavassi: “Grande disgraziata!” - 90sug0 : @91Fratboyrry carmen di pietro - l4pauradelbuio : se brenda asnicar va a sanremo voglio anche lo spin off con lei che impara l'italiano insieme a carmen di pietro rai ti scongiuro -