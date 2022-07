“Cari Francesco Totti e Ilary Blasi… Come tutti soffriamo il dolore, il senso di sconfitta, di abbandono”: la lettera di Alba Parietti (Di mercoledì 13 luglio 2022) Alba Parietti ha voluto rendere pubblica una lettera per Ilary Blasi e Francesco Totti. Un post su Instagram con la foto del matrimonio dei due e un lungo commento sulla separazione: “Cari Ilary e Francesco, la fine di un amore Come la fine di ogni cosa fa purtroppo parte della vita. Perché ci colpisce tanto la fine di un amore Come il vostro? Perché entrambi rappresentavate il riscatto in un mondo dove i disegni sembrano essere dettati da destini già segnati, perché tu Ilary sei bella e tosta e lui è un grande campione con il cuore grandissimo. Quello che si dice: due belle persone. Dentro e fuori, l’immagine della fiaba, entrambi cenerentole ed entrambi principi”. Ancora, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022)ha voluto rendere pubblica unaperBlasi e. Un post su Instagram con la foto del matrimonio dei due e un lungo commento sulla separazione: “, la fine di un amorela fine di ogni cosa fa purtroppo parte della vita. Perché ci colpisce tanto la fine di un amoreil vostro? Perché entrambi rappresentavate il riscatto in un mondo dove i disegni sembrano essere dettati da destini già segnati, perché tusei bella e tosta e lui è un grande campione con il cuore grandissimo. Quello che si dice: due belle persone. Dentro e fuori, l’immagine della fiaba, entrambi cenerentole ed entrambi principi”. Ancora, ...

