Capua Vetere, 105 agenti penitenziari rinviati a giudizio. Accuse gravissime (Di mercoledì 13 luglio 2022) - Risalgono al 6 aprile 2020. Torture, violenze e maltrattamenti, schiaffi, calci, pugni e spintoni nei confronti dei detenuti perché avevano 'osato' inscenare una protesta per le condizioni delle ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 13 luglio 2022) - Risalgono al 6 aprile 2020. Torture, violenze e maltrattamenti, schiaffi, calci, pugni e spintoni nei confronti dei detenuti perché avevano 'osato' inscenare una protesta per le condizioni delle ...

Pubblicità

_Carabinieri_ : Tornano a casa nell’Antiquarium dell’anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere (CE) le teste in marmo del II sec. d.C.… - Svagaia : RT @_Carabinieri_: Tornano a casa nell’Antiquarium dell’anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere (CE) le teste in marmo del II sec. d.C. raff… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Il gip di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) Pasquale D'Angelo ha disposto il rinvio a giudizio per 1… - FrancescoBlotto : RT @DomaniGiornale: ???? Sono stati tutti rinviati a giudizio i 105 imputati tra poliziotti penitenziari e funzionari del Dap accusati a vari… - Carus89 : Violenze in carcere a Santa Maria Capua Vetere, tutti a processo -