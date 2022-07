Capello: “Napoli possibile sorpresa, ma tutto gira attorno a Koulibaly” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Fabio Capello ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: queste le sue parole sul Napoli, possibile sorpresa del campionato Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 luglio 2022) Fabioha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: queste le sue parole suldel campionato

Pubblicità

mauro_sommella : @Aldito11 Sacchi senza la nebbia di Belgrado e le minacce ao giocatori del Napoli non avrebbe vinto nulla nonostant… - Luxgraph : Boom di presenze: oltre 1300 per il provino Play2Give con Capello e Diletta - Antolagreca : RT @AnnaRagosta: Buongiorno! Sono andata in ospedale con il capello sciolto e “servaggio” (per raccoglierli impiego più tempo). P.S.: il… - zazoomblog : Capello: «Il Napoli sarà una sorpresa ma tutto dipende da Koulibaly. Se va via Spalletti perde molto» - #Capello:… - Salvato95551627 : RT @napolista: Capello: «Il Napoli sarà una sorpresa, ma tutto dipende da Koulibaly. Se va via, Spalletti perde molto» Alla Gazza: «Dybala… -