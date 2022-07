Caos voli, previsti disagi per lo sciopero del 17 luglio: si fermano Ryanair, EasyJet e Volotea (Di mercoledì 13 luglio 2022) È previsto per domenica 17 luglio lo sciopero di Ryanair e la sospensione del servizio riguarderà sia i piloti che gli assistenti di volo. A comunicarlo sono stati i sindacati di categoria dopo un incontro al ministero delle Infrastrutture: “Ad oggi, in mancanza di iniziative volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e dei salari, rimane confermato lo sciopero”, ha detto il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito. Le compagnie che aderiscono allo scioperoSono migliaia i voli cancellati in Europa e domenica 17 luglio si fermerà quasi tutto il trasporto aereo italiano. Lo sciopero, infatti, non riguarderà soltanto Ryanair, ma anche altre compagnie aeree low cost. Nel weekend 16 e 17 luglio si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) È previsto per domenica 17lodie la sospensione del servizio riguarderà sia i piloti che gli assistenti di volo. A comunicarlo sono stati i sindacati di categoria dopo un incontro al ministero delle Infrastrutture: “Ad oggi, in mancanza di iniziative volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e dei salari, rimane confermato lo”, ha detto il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito. Le compagnie che aderiscono alloSono migliaia icancellati in Europa e domenica 17si fermerà quasi tutto il trasporto aereo italiano. Lo, infatti, non riguarderà soltanto, ma anche altre compagnie aeree low cost. Nel weekend 16 e 17si ...

