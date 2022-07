Cannabis, il Pd di Bologna contro Santori: “Inficia la credibilità delle istituzioni”. Lui: “Siete come la Lega, progressisti annacquati” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non solo il sindaco Pd Matteo Lepore, anche la segretaria dem di Bologna Federica Mazzoni contro Mattia Santori. Dopo che il consigliere comunale e leader delle Sardine ha dichiarato che in casa coltiva “tre piantine di Cannabis per il consumo ricreativo per non alimentare la criminalità”, si è attirato le critiche soprattutto degli esponenti del suo partito. “Auspico”, ha detto il 12 luglio Mazzoni in un comunicato, “che d’ora in poi porti avanti una nuova attenzione nel pieno rispetto del ruolo non Inficiando la credibilità istituzionale su temi di questa complessità e delicatezza”. Ai dem ha replicato Santori su Facebook: “Avrei voluto rispondere agli attacchi ignobili della destra, agli esposti di Fdi, alle querele di Salvini, e invece mi trovo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non solo il sindaco Pd Matteo Lepore, anche la segretaria dem diFederica MazzoniMattia. Dopo che il consigliere comunale e leaderSardine ha dichiarato che in casa coltiva “tre piantine diper il consumo ricreativo per non alimentare la criminalità”, si è attirato le critiche soprattutto degli esponenti del suo partito. “Auspico”, ha detto il 12 luglio Mazzoni in un comunicato, “che d’ora in poi porti avanti una nuova attenzione nel pieno rispetto del ruolo nonndo laistituzionale su temi di questa complessità e delicatezza”. Ai dem ha replicatosu Facebook: “Avrei voluto rispondere agli attacchi ignobili della destra, agli esposti di Fdi, alle querele di Salvini, e invece mi trovo a ...

repubblica : Cannabis, Pd e Santori ai ferri corti. 'Mini la credibilità delle istituzioni'. 'Siete come la Lega' [di Silvia Big… - repubblica : Mattia Santori e la cannabis: 'La coltivo, la consumo e non alimento la criminalità' [di Ilaria Venturi] - repubblica : Mattia Santori e la cannabis in casa: 'La coltivo, la consumo e cosi' non alimento la criminalita'' - Samu23JFC : RT @giubileif: La sardina Mattia #Santori è consigliere comunale del Pd a Bologna con delega alle politiche giovanili.Non è ammissibile che… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Cannabis, Pd e Santori ai ferri corti. 'Mini la credibilità delle istituzioni'. 'Siete come la Lega' [di Silvia Bignami] ht… -