Cane salta fuori dalla finestra per fuggire dalla casa in fiamme (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si dice che i gatti abbiano “nove vite” grazie alla loro abilità di atterrare sempre in piedi. Ma si può dire lo stesso anche di un Cane, fuggito coraggiosamente da una casa in fiamme saltando fuori da una finestra del secondo piano. Secondo NBC Philadelphia, un uomo di nome Justin Steinmetz ha notato una casa invasa dal fumo a Fleetwood, mentre tornava a casa dal lavoro. In casa non c’era nessuno, gli adulti erano al lavoro e i bambini a scuola, ma Justin ha tentato comunque di aiutare. Ha fatto in modo che un’altra persona che passava di lì chiamasse il 911 e nel frattempo ha tentato di spegnere il fuoco usando un tubo da giardino, ma senza successo. Ben presto sono arrivati i vigili del fuoco ad aiutare. Ma la situazione ha ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si dice che i gatti abbiano “nove vite” grazie alla loro abilità di atterrare sempre in piedi. Ma si può dire lo stesso anche di un, fuggito coraggiosamente da unainndoda unadel secondo piano. Secondo NBC Philadelphia, un uomo di nome Justin Steinmetz ha notato unainvasa dal fumo a Fleetwood, mentre tornava adal lavoro. Innon c’era nessuno, gli adulti erano al lavoro e i bambini a scuola, ma Justin ha tentato comunque di aiutare. Ha fatto in modo che un’altra persona che passava di lì chiamasse il 911 e nel frattempo ha tentato di spegnere il fuoco usando un tubo da giardino, ma senza successo. Ben presto sono arrivati i vigili del fuoco ad aiutare. Ma la situazione ha ...

