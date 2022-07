Camera, approvata legge delega in materia di Spettacolo: M5s vota insieme alla maggioranza (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Camera ha approvato in via definitiva, con 348 voti a favore, nessun contrario e 38 astenuti, la legge delega in materia di Spettacolo. Così, mentre il governo scricchiola in attesa di conoscere la posizione del Movimento 5 stelle sulla votazione di giovedì in Senato sul dl Aiuti, anche il partito guidato da Giuseppe Conte si allinea – in questo caso – alle posizioni degli altri soggetti della maggioranza e vota a favore della legge delega. Dopo l’approvazione in prima lettura al Senato del 18 maggio scorso, il voto dell’aula della Camera concede in via definitiva al disegno di legge ”delega al Governo e altre disposizioni in materia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Laha approvato in via definitiva, con 348 voti a favore, nessun contrario e 38 astenuti, laindi. Così, mentre il governo scricchiola in attesa di conoscere la posizione del Movimento 5 stelle sullazione di giovedì in Senato sul dl Aiuti, anche il partito guidato da Giuseppe Conte si allinea – in questo caso – alle posizioni degli altri soggetti dellaa favore della. Dopo l’approvazione in prima lettura al Senato del 18 maggio scorso, il voto dell’aula dellaconcede in via definitiva al disegno dial Governo e altre disposizioni indi ...

