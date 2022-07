Cambridge, il mistero dei suicidi fra gli studenti dell’Università (Di mercoledì 13 luglio 2022) Cinque ragazzi si sono tolti la vita in quattro mesi: le autorità accademiche hanno aperto un’indagine, ma non sono stati riscontrati collegamenti fra i decessi Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 luglio 2022) Cinque ragazzi si sono tolti la vita in quattro mesi: le autorità accademiche hanno aperto un’indagine, ma non sono stati riscontrati collegamenti fra i decessi

Pubblicità

libri_ebook : Mistero all'Università di #Cambridge, 5 studenti morti per suicidio in 4 mesi: aperta un'inchiesta - Marilenapas : RT @fanpage: Cinque studenti morti suicidi in 4 mesi all'Università di Cambridge: aperta un'inchiesta - Frankf1842 : RT @fanpage: Cinque studenti morti suicidi in 4 mesi all'Università di Cambridge: aperta un'inchiesta - fanpage : Cinque studenti morti suicidi in 4 mesi all'Università di Cambridge: aperta un'inchiesta -