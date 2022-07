Cambiaso alle visite mediche con la Juventus. Futuro al Bologna per il terzino? (Di mercoledì 13 luglio 2022) Andrea Cambiaso si appresta a diventare un giocatore della Juve: sta svolgendo proprio ora le visite mediche coi bianconeri prima di firmare un contratto fino al 2026. Da capire se effettivamente... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Andreasi appresta a diventare un giocatore della Juve: sta svolgendo proprio ora lecoi bianconeri prima di firmare un contratto fino al 2026. Da capire se effettivamente...

Pubblicità

romeoagresti : #Juventus: #Cambiaso è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Cambiaso has arrived at J Medical to und… - RimblyRakian : RT @romeoagresti: #Juventus: #Cambiaso è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Cambiaso has arrived at J Medical to undergo h… - acafaro65 : RT @romeoagresti: #Juventus: #Cambiaso è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Cambiaso has arrived at J Medical to undergo h… - JuventusNation : RT @romeoagresti: #Juventus: #Cambiaso è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Cambiaso has arrived at J Medical to undergo h… - taiyo_juve : RT @romeoagresti: #Juventus: #Cambiaso è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Cambiaso has arrived at J Medical to undergo h… -