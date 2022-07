Cambiaso alla Juve | visite mediche | sullo sfondo c'è il Bologna

Pubblicità

romeoagresti : È fatta per #Cambiaso alla #Juve: #Dragusin ha accettato la proposta del #Genoa // Done deal, Cambiaso joins Juve:… - GoalItalia : Colpo Juventus: fatta per Cambiaso dal Genoa ???? [??@romeoagresti] - DiMarzio : #Calciomercato | #Cambiaso alla @Juventus, percorso inverso per #Dragusin che andrà al @GenoaCFC - Up_78erailmio : Cambiaso alla Juve: - mirko_vale_ : RT @sarastired__: Cambiaso alla Continassa: -

I dubbi legati decisione di scendere in Serie B sono stati superati e così si è potuto perfezionare il passaggio in bianconero dell'ormai ex genoano Andrea. Il terzino titolare dell'... Secondo quanto affermato da Giovanni Albanese durante 'Speciale calciomercato' su Sportitalia oggi si recherà a Torino per le visite mediche con la Juventus. Contemporaneamente Dragusin dovrebbe arrivare a Pegli per prendere contatto col Genoa. 10:08 - CAMBIASO ARRIVATO AL JMEDICAL - Andrea Cambiaso è arrivato al JMedical per sostenere le visite mediche con la Juventus.