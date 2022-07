Calendario Europei mountain bike 2022: programma giornaliero, orari, tv, streaming (Di mercoledì 13 luglio 2022) I Campionati Europei di mountain bike 2022 si terranno venerdì 19 e sabato 20 agosto nella sede di Monaco di Baviera. Le gare per i titoli continentali verranno disputate all’interno degli European Championships 2022 di Monaco di Baviera. Per la seconda volta, dopo Glasgow 2018, i campionati continentali su due ruote saranno “ospitati” dalla manifestazione multisportiva giunta alla sua seconda edizione. Come quattro anni fa, nell’evento multosportivo sarà protagonista solo la disciplina del Cross Country, sia al maschile che al femminile, ovvero l’unica specialità ad essere inserita nel programma olimpico. Le gare saranno trasmesse in diretta tv da Rai Sport, mentre il servizio streaming sarà offerto da Rai Play. Di seguito il Calendario con il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) I Campionatidisi terranno venerdì 19 e sabato 20 agosto nella sede di Monaco di Baviera. Le gare per i titoli continentali verranno disputate all’interno degli European Championshipsdi Monaco di Baviera. Per la seconda volta, dopo Glasgow 2018, i campionati continentali su due ruote saranno “ospitati” dalla manifestazione multisportiva giunta alla sua seconda edizione. Come quattro anni fa, nell’evento multosportivo sarà protagonista solo la disciplina del Cross Country, sia al maschile che al femminile, ovvero l’unica specialità ad essere inserita nelolimpico. Le gare saranno trasmesse in diretta tv da Rai Sport, mentre il serviziosarà offerto da Rai Play. Di seguito ilcon il ...

