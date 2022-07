Calendario 2022/2023, ecco tutte le date: Serie A, Coppa Italia, Supercoppa e Champions League (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Calendario completo della nuova stagione calcistica. Dopo una lunghissima ed emozionante stagione è già tempo di pensare alla prossima: un 2022/2023 inedito visto che ci sarà l’interruzione per i Mondiali che, per la prima volta nella storia, si disputeranno in Qatar tra novembre e dicembre. Una decisione che ovviamente incide a cascata su tutte le competizioni: ecco quindi tutte le date della nuova Serie A, della Coppa Italia, della SuperCoppa Italiana ed Europea e di tutte le competizioni continentali: Champions League, Conference League ed Europa League. Serie A ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilcompleto della nuova stagione calcistica. Dopo una lunghissima ed emozionante stagione è già tempo di pensare alla prossima: uninedito visto che ci sarà l’interruzione per i Mondiali che, per la prima volta nella storia, si disputeranno in Qatar tra novembre e dicembre. Una decisione che ovviamente incide a cascata sule competizioni:quindiledella nuovaA, della, della Superna ed Europea e dile competizioni continentali:, Conferenceed EuropaA ...

Pubblicità

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni agosto 2022, non sono in anticipo a agosto 2022, l’INPS lo… - UnintUniversita : E tu, hai scelto la tua università? Scopri l’Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT, “un luogo ape… - zazoomblog : Sampdoria calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite - #Sampdoria #calendario… - uozzart : Sino al 21 ottobre la Fondazione Pastificio Cerere realizza 'I Fuochi di San Lorenzo'. In programma un calendario d… - BenedettoLig : RT @IICBelgrado: Concerto “L’Arte della Follia da Venezia a Londra” dell’@AccademiaBizant a Bitola ?? 15|07|2022 ? 20.00 ?? Palazzo della C… -