Caldo: in Lombardia temperature elevate, nel weekend massime in lieve flessione (Di mercoledì 13 luglio 2022) Milano, 13 lug.(Adnkronos) - Tempo stabile con temperature torride nelle prossime ore in Lombardia, ma una piccola tregua è attesa nel weekend. Queste le previsioni meteo contenute nel bollettino di Arpa Lombardia. Più nel dettaglio, la presenza di una massa d'aria molto calda in transito dal Mediterraneo, che va ad interessare l'arco Alpino, determina condizioni di tempo soleggiato con temperature in aumento. Da domani, il transito di sistemi perturbati ben a nord delle Alpi ostacola l'espansione dell'alta pressione e determina una lieve instabilità sui rilievi settentrionali, mentre sulla pianura e l'Appennino Lombardo persistono condizioni stabili e soleggiate, con temperature elevate. Tra sabato e domenica è attesa una lieve ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Milano, 13 lug.(Adnkronos) - Tempo stabile contorride nelle prossime ore in, ma una piccola tregua è attesa nel. Queste le previsioni meteo contenute nel bollettino di Arpa. Più nel dettaglio, la presenza di una massa d'aria molto calda in transito dal Mediterraneo, che va ad interessare l'arco Alpino, determina condizioni di tempo soleggiato conin aumento. Da domani, il transito di sistemi perturbati ben a nord delle Alpi ostacola l'espansione dell'alta pressione e determina unainstabilità sui rilievi settentrionali, mentre sulla pianura e l'Appennino Lombardo persistono condizioni stabili e soleggiate, con. Tra sabato e domenica è attesa una...

