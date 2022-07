Calciomercato, nuova destinazione per Ozil: è ufficiale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il re degli assist cambia maglia. Dopo la parentesi al Fenerbache, squadra con cui ha risolto il contratto, Mesut Ozil cambierà casa. Il trequartista, ex Real Madrid ed Arsenal tra le altre, resterà in Turchia, passando ad un’altra società di Istanbul: l’Istanbul Basaksehir. Lo ha annunciato il club della capitale sul suo profilo Twitter. Il 33enne tedesco si accaserà nel club gestito dal Ministero turco per la Gioventù e lo Sport. Può sembrare strano, ma i club di proprietà statale esistono ancora. FOTO: Getty – Ozil-Basaksehir-Fenerbache Nonostante le origini di Ozil siano chiare, è solamente la seconda squadra turca nella quale il trequartista abbia militato. La carriera del classe ’88 era infatti iniziata in Germania nello Schalke 04. Passato in seguito al Werder Brema, è ricordato da tutti per la sua qualità e la sua ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il re degli assist cambia maglia. Dopo la parentesi al Fenerbache, squadra con cui ha risolto il contratto, Mesutcambierà casa. Il trequartista, ex Real Madrid ed Arsenal tra le altre, resterà in Turchia, passando ad un’altra società di Istanbul: l’Istanbul Basaksehir. Lo ha annunciato il club della capitale sul suo profilo Twitter. Il 33enne tedesco si accaserà nel club gestito dal Ministero turco per la Gioventù e lo Sport. Può sembrare strano, ma i club di proprietà statale esistono ancora. FOTO: Getty –-Basaksehir-Fenerbache Nonostante le origini disiano chiare, è solamente la seconda squadra turca nella quale il trequartista abbia militato. La carriera del classe ’88 era infatti iniziata in Germania nello Schalke 04. Passato in seguito al Werder Brema, è ricordato da tutti per la sua qualità e la sua ...

