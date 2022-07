Calciomercato Napoli: offerta da 6 milioni a Dybala (Di mercoledì 13 luglio 2022) . Si attende la risposta dell’attaccante argentino Stando all’indiscrezione riportata dall’edizione online del Corriere della Sera il Napoli avrebbe presentato un’offerta all’entourage di Dybala con stipendio da sei milioni all’anno. La cifra che sarebbe stata destinata a Koulibaly in caso di rinnovo. Resta da capire la posizione del giocatore e l’eventuale nodo sui diritti di immagine che il Napoli detiene in via esclusiva. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) . Si attende la risposta dell’attaccante argentino Stando all’indiscrezione riportata dall’edizione online del Corriere della Sera ilavrebbe presentato un’all’entourage dicon stipendio da seiall’anno. La cifra che sarebbe stata destinata a Koulibaly in caso di rinnovo. Resta da capire la posizione del giocatore e l’eventuale nodo sui diritti di immagine che ildetiene in via esclusiva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

