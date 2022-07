Calciomercato Napoli | la mossa per Dybala | è successo negli ultimi giorni

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilsi è seriamente mosso per Paulol’inattesa svolta: spunta anche una telefonata. Il retroscena. Invece di chiudere a tale possibilità, Luciano Spalletti ha ironizzato. Il tecnico del, in occasione della conferenza stampa con i tifosi, tenutasi dal ritiro estivo di Dimaro, ha espresso parole di apprezzamento per il giocatore. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, prevista domani la chiusura tra #Koulibaly e #Chelsea: i dettagli dell'affare - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli: il Chelsea ha intenzioni serie per #Koulibaly. Le ultime - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, per la difesa si pensa ad #Acerbi: c'è già l'ok del giocatore. I dettagli - persemprecalcio : ??? La trattativa-lampo che sta portando #Koulibaly al Chelsea ha costretto il #Napoli ad un mercato di reazione e… - J_network24 : ?? #Calciomercato | #Dybala, contatto diretto con Spalletti: il giocatore affascinato dal Maradona -

Il Mattino rivela alcuni retroscena sulla telefonata che il difensore ha avuto con il ds Giuntoli Koulibaly al Chelsea Tutte le news sule sulCalcioNapoli24.it è stato ..., le ultimissime oggi dopo l'addio Kalidou Koulibaly. L'ex esperto mercato di SportMediaset, Paolo Bargiggia, attraverso Twitter ha avanzato un'altra ipotesi per il pacchetto ...Per sostituire De Ligt la Juve pensa a Gabriel Paulista dell'Arsenal. Il Milan tiene in caldo la pista De Ketelaere con il Bruges e, in uscita, con il Verona per Maldini. Il il West Ham punta Scamacca ...La Juventus deve sciogliere quanto prima il nodo De Ligt per poter puntare tutto su Gleison Bremer del Torino. Il difensore brasiliano sembra esser però promesso all'Inter, anche se la situazione è in ...