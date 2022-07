Calciomercato Napoli, Koulibaly molto vicinio al Chelsea! (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo la cessione eccellente di Lorenzo Insigne anche Kalidou Koulibaly pare essere vicino all’addio: il Chelsea sta accelerando i tempi per portare, già in questa sessione di Calciomercato, il difensore senegalese del Napoli alla corte di Thomas Tuchel. L’offerta di 6 milioni netti all’anno, per cinque anni, più un futuro da dirigente non ha convinto il numero 26 partenopeo a rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo 30 Giugno. Calciomercato Napoli, l’offerta del Chelsea per arrivare a Koulibaly La situazione contrattuale (complicata) del calciatore mette in una posizione scomoda il Napoli. Se infatti dovesse arrivare un’offerta importante sarebbe impossibile per Aurelio De Laurentiis non prenderla in considerazione. Ed è proprio in questo scenario che ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo la cessione eccellente di Lorenzo Insigne anche Kalidoupare essere vicino all’addio: il Chelsea sta accelerando i tempi per portare, già in questa sessione di, il difensore senegalese delalla corte di Thomas Tuchel. L’offerta di 6 milioni netti all’anno, per cinque anni, più un futuro da dirigente non ha convinto il numero 26 partenopeo a rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo 30 Giugno., l’offerta del Chelsea per arrivare aLa situazione contrattuale (complicata) del calciatore mette in una posizione scomoda il. Se infatti dovesse arrivare un’offerta importante sarebbe impossibile per Aurelio De Laurentiis non prenderla in considerazione. Ed è proprio in questo scenario che ...

