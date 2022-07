Calciomercato Monza – Pedullà: “Contatto Galliani-Luis Suárez” | VIDEO (Di mercoledì 13 luglio 2022) Telefonata di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, al 'Pistolero' Luis Suárez, svincolatosi dall'Atlético Madrid. Il punto su questa storia quasi incredibile di Calciomercato nel VIDEO di Alfredo Pedullà per 'La Gazzetta dello... Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 luglio 2022) Telefonata di Adriano, amministratore delegato del, al 'Pistolero', svincolatosi dall'Atlético Madrid. Il punto su questa storia quasi incredibile dineldi Alfredoper 'La Gazzetta dello...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | #Villar è a un passo dopo l'incontro con la @OfficialASRoma: i dettagli - DiMarzio : ??? #Monza, domani incontro con la #Roma per #Villar. Nelle prossime ore anche una proposta per #Petagna, per la dif… - DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | #Marlon è arrivato in Italia - FOTO - ZonaBianconeri : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #SerieA LIVE: acquisti/cessioni UFFICIALI e trattative di oggi #13luglio #Inter #Juventus #Napoli #Roma #L… - PianetaMilan : #Calciomercato #SerieA LIVE: acquisti/cessioni UFFICIALI e trattative di oggi #13luglio #Inter #Juventus #Napoli… -