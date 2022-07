Calciomercato Monza, il Monza non si ferma: terzo colpo a centrocampo! (Di mercoledì 13 luglio 2022) Potrebbe arrivare l’ennesimo colpo a centrocampo per il Monza. La neopromossa sta facendo il bello e cattivo tempo in questa finestra di Calciomercato. Galliani non intende fermarsi. L’obiettivo è creare una squadra competitiva per centrare l’obiettivo nono posto. Il giocatore del momento parla spagnolo: si tratta di Gonzalo Villar. Dopo l’anno passato in prestito al Getafe, la Roma ha acconsentito alla partenza, ancora in prestito. Il centrocampista andrà probabilmente a prendere e redini del centrocampo brianzolo. FOTO: Getty – Villar-Monza-Roma L’affare si sarebbe assestato sulla formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato a 10 milioni di euro. Nella giornata di oggi avrebbe preso luogo l’incontro decisivo, per limare gli ultimi dettagli. Così la ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 luglio 2022) Potrebbe arrivare l’ennesimoa centrocampo per il. La neopromossa sta facendo il bello e cattivo tempo in questa finestra di. Galliani non intendersi. L’obiettivo è creare una squadra competitiva per centrare l’obiettivo nono posto. Il giocatore del momento parla spagnolo: si tratta di Gonzalo Villar. Dopo l’anno passato in prestito al Getafe, la Roma ha acconsentito alla partenza, ancora in prestito. Il centrocampista andrà probabilmente a prendere e redini del centrocampo brianzolo. FOTO: Getty – Villar--Roma L’affare si sarebbe assestato sulla formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato a 10 milioni di euro. Nella giornata di oggi avrebbe preso luogo l’incontro decisivo, per limare gli ultimi dettagli. Così la ...

