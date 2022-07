Calciomercato Milan, sfida alla Juventus per il nuovo Ibrahimovic: di chi si tratta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri sarebbero interessati sul baby attaccante del Vicenza Mancini, visto da tutti come il nuovo Ibrahimovic Come riportato La Gazzetta dello Sport, il Milan ha messo gli occhi su Tommaso Mancini, attaccante classe 2004 del Vicenza che, per statura (1.90) e caratteristiche, qualcuno inizia ad associare al nuovo Ibrahimovic. Sul ragazzo ci sono anche Juventus ed Empoli: a decidere la sua prossima destinazione alla fine dovrebbe essere lo stesso giocatore che a breve diventerà maggiorenne. Il Vicenza valuta il giocatore circa 3 milioni di euro ma il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe aiutare le pretendenti. Piste tutte possibili, ma con prospettive differenti: nella Juventus si ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022): i rossoneri sarebbero interessati sul baby attaccante del Vicenza Mancini, visto da tutti come ilCome riportato La Gazzetta dello Sport, ilha messo gli occhi su Tommaso Mancini, attaccante classe 2004 del Vicenza che, per statura (1.90) e caratteristiche, qualcuno inizia ad associare al. Sul ragazzo ci sono ancheed Empoli: a decidere la sua prossima destinazionefine dovrebbe essere lo stesso giocatore che a breve diventerà maggiorenne. Il Vicenza valuta il giocatore circa 3 milioni di euro ma il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe aiutare le pretendenti. Piste tutte possibili, ma con prospettive differenti: nellasi ...

