Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Respinta offerta PSG per Sanches” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Renato Sanches, obiettivo di Calciomercato del Milan, vorrebbe trasferirsi al PSG. I capitolini, però, non soddisfano le richieste del Lille Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 luglio 2022) Renato, obiettivo didel, vorrebbe trasferirsi al PSG. I capitolini, però, non soddisfano le richieste del Lille

Pubblicità

Gazzetta_it : Milan, è rientrato #Leao: il rinnovo è un rebus, Chelsea in agguato - Gazzetta_it : La bici, gli incendi, il biliardo e il secondo padre salvatore: 'Così #Ziyech è diventato grande' #Milan - DiMarzio : .@acmilan, cresce la fiducia per #DeKeteleare: i dettagli dell'operazione - AskToGalliani : Il budget per il mercato estivo del Milan é 5 Mila lire,ma dobbiamo anche portare il resto a Cardinale!… - _edfootball_ : RT @lorismari87: Finalmente segnali di una fumata bianca dal Belgio per #Milan-#DeKetelaere Il #Bruges ha accettato l’ultima offerta di €2… -